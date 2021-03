Telia soovitused käesolevaks nädalaks: seikle koos kunstivarastega ja löö tantsu salajase sekti jaanipäevapeol!

"Viimane Vermeer" ("The Last Vermeer", 2019) Tõsielusündmustest ainest saanud filmi keskmes on kangelaslik hollandi kunstnik Han van Meegeren (Guy Pearce, "Memento"). Filmi tegevus toimub kohe pärast teist maailmasõda. Van Meegerenit süüdistatakse natsidega koostöö tegemises ja neile Hollandile kuuluvate hindamatu väärtusega kunstiteoste smugeldamises. Juudi päritolu Joseph Piller (Claes Bang, "Ruut") asub ekstsentrilise kunstniku tegevust uurima. Hoolimata Hani vastu kuhjuvatest asitõenditest, on Piller üha enam veendunud, et mees on tegelikult süütu.

"Martin Eden" (2019) Paljude auhindadega pärjatud Itaalia romantiline draama. Film põhineb Jack Londoni samanimelisel romaanil. Selle keskmes on vaesest perest pärit noormees Martin, kes armub jõukast perest pärit ilusasse Elenasse. Martini eesmärk on saada kirjanikuks. Teel oma suurte unistuste suunas peab ta silmitsi seisma paljude takistustega. "Martin Eden" kandideeris Veneetsia filmifestivalil Kuldlõvile ja peategelast kehastav Luca Marinelli võitis samal festivalil parima meesnäitleja auhinna.

"Jaanipäev" ("Midsommar", 2019) Dani (Florence Pugh) ja Christian (Jack Reynor) on paar, kelle suhe ei kulge just kõige paremini. Danit on tabanud hiljuti traagiline perekonna kaotus ja lohutuse otsimine on ainus, mis veel nende suhet koos hoiab. Kui Christian plaanib koos sõpradega minna Rootsi, sõbra pere juurde kaugesse maanurka jaanipäeva veetma, siis liitub nende grupiga ka Dani. See, mis algab muretu suvise seiklusena igavese päikesevalguse maal, võtab hoopis teistsuguse pöörde, kui turistid kutsutakse osalema pidustustel, mille kummalised kombed ja riitused muudavad pastoraalse paradiisi üha ärevamaks ja pahaendelisemaks. Vaata filmi Go3 Film keskkonnas.