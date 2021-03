TOP 3 | Need on teleajakirjanik Keili Sükijaineni lemmikfilmid ja -seriaalid

Keili Sükijaineni kolm lemmikfilmi läbi aegade:

"See on nii uskumatult raske küsimus, aga üks parimaid filme on mu arust on "Titanic" (1997), ma tõesti kasvasin selle filmiga üles ja nutan praktiliselt iga kord, kui seda vaatan."

"Pulp Fiction" (1994)

"Teine suur klassik ja lemmik!"

"The Wolf of Wall Street" (2013)





Keili lemmikžanrid on draama ja dokumentaal, kuid ka heast komöödiast ei ütle ta kunagi ära. "Õudusfilme ei saa mind mingi nipiga vaatama, ma lihtsalt olen selline argpüks!"

Lemmiknäitlejatest toob ta välja eestlased Tambet Tuisu ja Ita Everi. "Välismaalt kindlasti meestest Leonardo DiCaprio ja naistest on mu täielik girl crush Margot Robbie," avaldab Keili.

Naine peab end Netflixi suureks fänniks: "Kõikvõimalikud dokumentaalid on seal tohutult head ja muidugi nende sarjad." Viimase aja lemmikuks on "The Crown", mis räägib briti monarhidest ja praeguse kuninganna Elizabeth II elust. "Ma olin pool aega internetis ja otsisin neid samu intervjuusid ning lugusid, mida seal räägitakse. Väga huvitav ja silmiavav, omamoodi ajalootund."

Teise lemmikuna toob Keili välja seriaali "Narcos", mis räägib narkoparun Pablo Escobari elust, kaasahaaravad ja põnevad on ka "Homeland" ja "Money Heist". "Üldiselt meeldib mulle vaadata selliseid sarju, mis on tõsielulised ja ma tunnen, et need annavad ka mulle midagi, mitte lihtsalt ei nüsi mu aju."

Õhtuti mängivad Keili kodus pigem tele- ja jutusaated. "Mõnikord sobiks ka mõni lihtsam seriaal, kuid üldiselt eelistan ikkagi filme ja sarju süvenenult vaadata. Eks sellepärast ma kõiki sarju ei suudagi ära vaadata, mida tahaks, sest mul lihtsalt ei ole selleks aega."