Elisa vaatamissoovitused nädalavahetuseks: neli väärtfilmi, mida pead nägema!

Elisa videolaenutuse erilinastus on „Väikesed asjad“, kus peaosades saame näha koguni kolme Osacri-võitjat, kelleks on Denzel Washington, Rami Malek ja Jared Leto. Kerni maakonna abišerif Joe “Deke” Deacon saadetakse Los Angelesse lihtsat ülesannet täitma — asitõendeid koguma. Kuid ta kaasatakse seal linna terroriseeriva mõrvari otsingutesse. LA šerifijaoskonna seersandile Jim Baxterile avaldab Deke’i võmmivaist muljet ja ta võtab ta mitteametlikult appi. Kuid mõrvarit jahtides ei tea Baxter, et uurimine toob pinnale mõndagi Deke’i minevikust ja paljastab süngeid saladusi.

Stan Laurel (Steve Coogan) ja Oliver Hardy (John C. Reilly) moodustasid omal ajal Hollywoodi edukaima komöödiatandemi. 1953. aastal, alustades Suur-Britannias varieteelavade turneed, on paremad päevad jäänud kaugele selja taha ning tulevik tundub tume. Sellegipoolest õnnestub meestel taaselustada kunagine sära ning oma fännid kohale meelitada. Samas ei õnnestu neil kuidagi vabaneda mineviku taagast. Ammused viirastused ning Ollie kehv tervis hakkavad ohustama aastakümnete pikkust koostööd. “Stan & Ollie” on südamlik draamakomöödia ühest “loomingulisest abielust” ning selle mõjust kõigele ümbritsevale.

Film “Rütmid ja tunded” räägib noore naise töö- ja armuelust, mida ühendab muusika. Grace Davis on staar, kelle anne ning ego on jõudnud uskumatute kõrgusteni. Maggie (Dakota Johnson) on Grace’i ületöötanud assistent, kes pole tühiste tööülesannete kõrval unustanud oma soovi muusikaprodutsendiks saada. Kui Grace’i mänedžer esitleb naisele valikut, mis võib tema karjääri rikkuda, tulevad Grace ja Maggie lagedale plaaniga, mis muudaks nende mõlema elu igaveseks.