Telia soovitused nädalavahetuseks: palju naeru ja sügav kummardus Eesti joonisfilmi rajajale Rein Raamatule

"Superintellekt" ("SuperIntelligence, 2020) Komöödia, mille peaosas särab superkoomik Melissa McCarthy ("Pruutneitsid"). Carol Peters on maailma kõige tavalisem inimene. Temaga ei juhtu kunagi midagi ootamatut. See kõik aga muutub, kui ülivõimas superintellekt valib uurimisobjektiks Caroli kui meie planeedi kõige keskpärasema inimese. Superintellektil on kuri plaan kogu maailm üle võtta. Carolist saab inimkonna viimane lootuskiir – vaid tema saab tõestada, et inimesed väärivad päästmist.