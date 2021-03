Home3 filmisoovitused: teistsugune ja täiesti ennenägematu pildikeelega universum

„Tehisema“ (I am mother, 2019)

Teismelist tüdrukut on maa-aluses kompleksis kasvatanud südamlik robot “Ema” – kes on disainitud selleks, et Maad pärast inimkonna väljasuremist ümber rahvastada. Nende eriline side satub ohtu, kui saabub arusaamatu võõras koos ärevust tekitavate uudistega.