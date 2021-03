103. Kinoveebi Jututuba | Voogedastusteenus Viaplay on valmis Netflixile kandadele astuma

Kuula saadet alates 07:32 ja osale kuulajamängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide teemalood?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 25.03 kell 18:00 rrnovod@gmail.com)

"Kinoveebi Jututoa" 103. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud ("The Falcon and the Winter Soldier", "Cosmic Sin", "Boss Level" jpm).

Sisukord:

03:45 Seitsmenda kuulajate mängu võitja on Janno. Palju õnne võitjale!

07:32 Kuulajate mäng #8: "Kas tunned ära tuntud seriaalide teemalood?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks kell 18:00: rrnovod@gmail.com)

22:16 Intervjuu voogedastusteenuse Viaplay juhi Anders Jenseniga (inglise keeles)

34:58 Intervjuu voogedastusteenuse Viaplay juhi Anders Jenseniga (eestikeelne kokkuvõte)

46:30 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (The One, Lucky, Cosmic Sin, Possessor, The Wailing, Time, Debris, Numb3rs.)

1:38:10 Muljed Marveli uuest seriaalist "The Falcon and the Winter Soldier".

2:02:03 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Boss Level, Varjud (Umbre), Pacific Rim: The Black, Paradise PD, The Rookie, Debris, Blood of Zeus, Brooklyn Nine-Nine, Searching for Bobby Fischer, John Q.)

Kui sul tekkisid küsimused ja kommentaarid, siis saad need jätta meile siin: rrnovod@gmail.com.

Kõik saated on leitavad ka Delfi Taskus, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud ja kõikides teistes podcasti rakendustes.