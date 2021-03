Tundmatuseni muutunud! 10 kostüümi ja grimmi, mis olid filminäitlejatele tõeliseks nuhtluseks

1. Angelina Jolie "Maleficent"

Angelina Jolie veetis grimmis iga päev kaks ja pool tundi ja enda sõnul pole ta maailma kõige kannatlikum inimene. Joliel muudeti nina, põsesarnasid ja kõrvu, et ta näeks välja tulnukalik. Ta pidi ka läätsesid kandma. Näitleja on rääkinud, et sarved olid väga rasked ja kael väsis nende tõttu kiiresti. Ta pidi kandma ka väga kõrgeid kontsakingasid. Vaata, kuidas teda muudeti!

2. Ralph Fiennes "Harry Potter"

Ralph Fiennes ja Lord Voldemort pole üldse sarnased! Suurimaks probleemiks olid Fiennese jaoks sukkpüksid, mida ta kandma pidi. Need vajusid pidevalt alla ja näitlejal oli keeruline Voldemortile omast graatsilist kõndi teha.

3. Tilda Swinton "The Grand Budapest Hotel"

Tilda Swinton veetis grimmis igapäevaselt viis tundi ja ka grimmi eemaldamine võttis sama kaua aega! Õnneks nautis Swinton kogu protsessi, seda ilmselt sellepärast, et tal tuli võtteplatsil vaid kaks päeva veeta.

4. Brie Larson "Captain Marvel"

Brie Larson on rääkinud, et tema kostüüm oli kohutavalt ebamugav. Ta ei saanud seda ise selga ja vajas selle jaoks kahe assistendi abi. Tema riietamiseks läks 30 minutit ja kostüümiga oli raske tualetis käia. Larsonil oli abiks viieliikmeline tiim, kes teda aitas.

5. Orlando Bloom "The Lord of the Rings"

Orlando Bloomil on pruunid silmad ja pidi võtetel siniseid kontaktläätsesid kandma. Bloom vihkas neid kohutavalt, sest need ärritasid ta silmi ja tulid silmast ära. Kui ta "Hobbiti" võtetel oma rolli naases, keeldus ta läätsesid kandmast ja tema silmavärvi muudeti arvutis.

6. Helena Bonham Carter "Planet of the Apes"

Konkreetse filmi võtted algasid hommikul kell seitse. Seepärast pidi Carter ärkama kell kaks öösel, et grimm filmimise ajaks valmis saaks. Ta on rääkinud, et kostüümis oli raske juua ja süüa, sest suu oli maski all. Lisaks oli ka näitlemine raskendatud, sest grimmiga oli raske emotsioone näidata.