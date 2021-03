Telia filmisoovitused alanud nädalaks on täis popmuusikat, nalja, müstikat, õõva ja salapära

"Tipphetk" ("The High Note", 2020) Romantiline muusikafilm. Maggie on kuulsa lauljanna Grace Davise (Tracee Ellis Ross, "CSI") isiklik assistent. Maggie (Dakota Johnson, "Viiskümmend halli varjundit") on ületöötanud ja teda ei hinnata piisavalt, Grace on aga üliandekas, ent egoistlik diiva. Neiu sooviks teha enamat kui assistenditöö – tema unistus on saada muusikaprodutsendiks. Kui lauljanna ette seatakse valik, mis võib ta karjääri igaveseks rappa viia, otsustavad Grace ja Maggie hakata muusika-alast koostööd tegema. Selgub, et saatusel on neile varuks nii mõnigi üllatus.

"Tesla" (2020) Eluloofilm kuulsast leiutajast ja visionäärist Nikola Teslast (Ethan Hawke, "Poisipõli"). Filmi keskseks teemaks on mehe võitlus oma uuenduslike ideede eest, mis muutsid inimkonna tulevikku. Lisaks Tesla geniaalsetele leiutistele ja kirele teaduse vastu on filmis juttu ka ekstsentrilise mehe keerukatest suhtest ärimees Thomas Edisoniga (Kyle MacLachlan, "Twin Peaks") ja ka kauni Anne Morganiga (Eve Hewson, "Spioonide sild").

"Silver Lake: Los Angelese müsteerium" ("Under the Silver Lake", 2018) Vaata teisipäeval 23.03 kell 23:00 Inspira telekanalist krimikomöödiat, mis kandideeris Cannesis Kuldsele Palmioksale. Sam (Andrew Gafrield, "Sotsiaalvõrgustik") tutvub oma korterelamu basseinis salapärase ja seksika naise Sarah'ga (Riley Keough, "Mad Max: Raevu tee"). Järgmisel hommikul naine kaob ja Sam tahab tema haihtumise saladust lahendada. Ees ootab veider seiklus möödas Los Angelest, mille käigus avastab mees hulganisti veidraid märke, mis kõik viivad teda lähemale ühele müstilisele vandenõule. Terve film ise on täis peidetud vihjeid ja mõistatusi, mida avavad sajad fännid erinevates netifoorumites.