Kas tõesti? Need on 10 kõige vihatumat filmi läbi aegade

1. "Star Wars: Osa I – Nähtamatu oht" ("Star Wars: Episode I – The Phantom Menace", 1999)

Film polegi otseselt halb, aga oli pigem pettumus, mis oli omakorda tingitud fännide suurtest ootustest. Tõelised filmifännid arvavad, et 1999. aastal valminud linateos polnud 16 aastat ootamist väärt. Paljude arvates on "Nähtamatu oht" kuidagi veider algus nii suursugusele sarjale nagu "Star Wars". Arvatakse, et asi läks küllaltki üle kivide ja kändude. Tundub, et "Star Warsi" fänne on lihtsalt raske rahuldada: kui ühele ei meeldi, siis tõenäoliselt ei lähe paljudele peale.

2. "Film 43" ("Movie 43", 2013)

See on heade ja oskuslike näitlejatega film, mille keskmes on lamedad ja madalalaubalised naljad. See ongi aga peamine põhjus, miks "Film 43" inimeste halvakspanu osaliseks sai. Publikule lihtsalt ei meeldi, kui Oscari-väärilised tippnäitlejad teevad nii nõmedaid nalju, mis pole isegi humoorikad. Võib julgelt öelda, et ühtegi kriitikut ei ajanud naerma koht, kui Anna Faris palub Chris Prattil enda peale roojata. Eriti jubedaks muudab filmi aga animeeritud kassipiss...

3. "Tondipüüdjad" ("Ghostbusters" 2016)

Tavaliselt inimestele eriti ei meeldi, kui head ja klassikalised filmid või tegelaskujud keeratakse mingite uuemate versioonidega tuksi. Samas näib, et inimesed polegi pahased niivõrd seetõttu, et film oleks halvasti tehtud, vaid pigem sellepärast, et otsustati teha kaasaegne versioon.

Cinemascore’i hinne B+ näitab, et neile inimestele film meeldis, kes andsid sellele võimaluse. Seevastu pakutakse, et halvustajatele ei meeldinud film sellepärast, et see polnud see "Tondipüüdjad", millega nemad olid üles kasvanud. Kritiseerijad kirjutasid põhjalikult, mis neile selle juures ei meeldinud. Hiljem selgus aga, et paljudel kriitikutel ja eelarvamuseta filmifännidel polnud uuema versiooni vastu suurt midagi.

4. "Gigli" (2013)