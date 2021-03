EFI jagas animafilmidele üle poole miljoni euro toetusi

Suurim tootmistoetus – 275 000 eurot – läks stuudiole Nukufilm Kaspar Jancise filmi “Antipolis” tootmiseks. Tegemist on 22-minutilise düstoopse tagurpidimaailmaga, mille asukad tallavad päev-päevalt oma igavikulist rutiini. Kui aga süsteemi kooshoidev energia äkki lõpeb, hakkab juhtuma. Jancisele omaselt jagub filmi fantaasiat, groteski ja huumorit – Godzillast Gogolini. Seda kõike hoiab koos üldistusjõuline lugu elukorraldusest, kus pea igal vaatajal on võimalik oma roll lagunevas masinavärgis ära tunda.

82 500 eurot sai stuudio BOP Animation nukufilmi “Vanamees ja Põrsauss” tootmiseks. Filmi stsenarist ja režissöör on Mikk Mägi. Tegemist on populaarsete karakterite ja tuttava keskkonnaga, kus jätkub nn Vanamehe-huumor. 15-minutiline film koosneb kolmest iseseisvast sketšist, mis on lõbusa raamiga tervikuks seotud. Loost ei puudu ka eluterve metatasandi eneseiroonia. Ülemöödunud aastal valminud täispikk “Vanamehe film” pälvis märkimisväärse rahvusvahelise tähelepanu ja autorid usuvad, et selle tuules saadab ka lühifilmi piisav edu.

Tootmistoetuse sai ka stuudio Animailm film “Naeris”, mis jutustab tuntud naeri-tõmbamise muinasjutu ootamatust vaatevinklist. Püütakse teada saada, mis või kes naerist altpoolt kinni hoiab ja miks maa-alused siiski lõpuks kaotavad. Filmi autorid on Piret Sigus ja Silja Saarepuu ning film ise kuulub ühtsesse Eesti paikkondade-ainelisse seeriasse, kuhu Animailmal on varasemalt valminud “Ütsi-ütsi, õeke” (Seto), “Tantsitaja” (Muhu) ja “Pulmamäng” (Mulgi). Iga linaloo pildikeeleks on paikkonna unikaalne käsitöölaad. Käesoleva filmiloo kujunduse aluseks on Peipsiääre vanausuliste luboki-tehnika, mis koos mitmekihilise lamenukk-animatsiooni esteetikaga loob omapärase võlumaailma. EFI toetas 5-minutilist filmi 39 000 euroga.