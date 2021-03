Edevusel pole piire! Kaheksa filmistaari, kes on esitanud eriti absurdseid nõudmisi

1. Samuel L. Jackson

Samuel L. Jacksonile meeldib golf. Talle meeldib see nii väga, et kui näitlejat palgata, siis peab arvestama sellega, et ta käib kaks korda nädalas keset võtteid golfi mängimas, sest see on talle lepingusse sisse kirjutatud.

2. Dolph Lundgren

Dolph Lundgren kujunes 80ndatel aina suuremaks staariks, aga kuna tema aktsent oli endiselt omamoodi komistuskiviks, lasi ta oma lepingutesse kirjutada alati ka reegli, mis lubas talle kolme võimalust oma dialoogistseenides lauseid korralikult välja öelda, enne kui stuudio võttis vastu otsuse lasta kellelgi teisel tema teksti peale lugeda. Nii oli näiteks 1987. aasta filmiga "Masters of the Universe", kus tal õnnestuski pärast kolme katsetust oma tekst korralikult välja hääldada.

3. Queen Latifah

Queen Latifah mõistis ühel hetkel, et tema tegelaskujud surevad filmides liiga tihti. Pärast filmi "Set It Off" surmastseeni otsustas näitleja, et nüüd aitab ja lasi oma lepingutesse kirjutada reegli, et edaspidi ei saa üksi tema tegelaskuju surra. Naine põhjendas seda ka sellega, et kui tema karakter sureks, siis ei saaks ta ju enam järjes olla.

4. Garry Marshall

"Runaway Bride", "The Princess Diaries", "Raising Helen", "Valentine's Day" ja "New Year's Eve", "Mother's Day" režissöör Garry Marshall oli näitleja Hector Elizondoga niivõrd hea sõber, et ta lisas oma lepingutesse reegli, mis oli väga lihtne: kõikides tema filmides peab olema roll Elizondo jaoks.

Ja nii oligi, seda kuni Marshalli surmani. Elizondo osales kõikides tema filmides, kuigi ta ei teadnud aastaid sellest reeglist midagi.

5. Steve McQueen

Steve McQueen ja Paul Newman ei saanud omavahel hästi läbi. See oli ka põhjus, miks nõudis McQueen, et nende ühise 1974. aasta filmi "The Towering Inferno" lepingus oleks nõue, mille kohaselt saaks ta täpselt sama palju palka kui Newman ja et neil mõlemal oleks ka täpselt sama palju teksti.

6. Julianna Margulies