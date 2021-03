Elisa soovitused nädalavahetuseks: igatsus laste järele ja planeet, mis vajab päästmist

Snyderi lavastatud uusversioon filmist "Õigluse liiga" jätab huumori tagaplaanile ning keskendub tõsisematele toonidele. Kannustatuna taasleitud usust inimkonda, astub Bruce Wayne uue liitlase Diana Prince’i ja teiste üliinimestega vastu seni suurimale vaenlasele. Vaatamata ennenägematule kangelaste liigale, võib olla liiga hilja, et päästa planeeti katastroofiliste rünnakute käest. Film on taotluslikult filmitud 4:3 kuvasuhtega, st. ekraani vasakus ja paremas servas on mustad ääred.