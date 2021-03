Telia vaatamissoovitused: kiika oma kodumaa minevikku neid filme vaadates!

"Pulmaöö peitusemäng" ("Ready or Not", 2019) Grace on kaunis pruut, kes ütles viimaks oma elukaaslasele Alexile "jah". Pärast pulmi nõuab tava, et mehe suguvõsa häärberis teeb uustulnuk läbi riituse, et tagada endale koht selle rikka, ent vägagi ekstsentrilise perekonna ridades. Paraku pole loosiõnn Grace'i poolt ning suures majas läheb lahti mäng elu ja surma peale, sest Alexi vend, isa, ema ega ülejäänud sugulased pole nõus, et pulmaöö traditsioone rikutakse! Vaata filmi Go3 Film keskkonnas.