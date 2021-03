Kes oleks arvanud? Viis praegu armastatud filmi, mis kukkusid kinodes kolinal läbi

Selliste filmide kuningas on "Dazed and Confused", mis linastus 1993. aastal ja mille tegemiseks kulus vaid 6,9 miljonit. Hea uudis on see, et film tõi sisse 8 miljonit dollarit ehk natuke kasumit teeniti küll, ent hitti sellest ei saanud. Kuigi praegu arvavad, et paljud filmifännid, et Matthew McConaughey tegi suurepärase rolli, siis 90ndate alguses olid inimesed paljud rohkem huvitatud pigem sellest, mida teevad Tom Hanks ja Meg Ryan, kui nad lõpuks ometi ühte hoonesse satuvad ("Sleepless in Seattle").