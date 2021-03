Üks vale samm! Kuus näitlejat, kes hävitasid oma Hollywoodi karjääri

“Showgirls'i” režissöör Paul Verhoeven tunnistas, et just see tema lavastatud film hävitas Berkley karjääri. “Showgirls” pole mitte ühestki otsast hea film. See on pigem tuntud naeruväärse nii-halb-et-hea-filmina. Verhoeven on öelnud, et filmi ebaedu muutis tema elu režissöörina küll raskemaks, aga sugugi mitte nii hullusti kui Berkley puhul.