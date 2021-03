104. Kinoveebi Jututuba | "The Falcon and the Winter Soldier" on klassikaline Marveli meelelahutus

Kuula saadet alates 22:37 ja osale kuulajamängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide teemalood?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 01.04 kell 18:00 info@kinosaade.ee)

"Kinoveebi Jututoa" 104. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud ("The Falcon and the Winter Soldier", "Superman and Lois", "Paradise PD", "Calls", "Invincible" jpm.)

Sisukord:

13:49 Kaheksanda kuulajate mängu võitja on Elisabeth. Palju õnne võitjale!

17:33 Kuulajate kommentaarid

22:37 Kuulajate mäng #9: "Kas tunned ära tuntud seriaalide teemalood?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 01.04 kell 18:00: info@kinosaade.ee)

39:18 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Superman and Lois, Arslan Senki, Numb3rs, The Falcon and the Winter Soldier, Varjud (Umbre), Paradise PD, Kim's Convenience, Final Space, Marvel Studios: Assembled - The Making of WandaVision, We Bare Bears, Dota: Dragon's Blood, Solar Opposites, Calls, Invincible, Zack Snyder's Justice League: Justice Is Gray, Brooklyn Nine-Nine.)

02:09:54 Filmiuudised

- Disney lükkas jälle filme edasi.

- Warner Bros. filmid ei tule enam 2022. aastal otse HBO Maxi.

- Videomängust "Ghost of Tsushima" valmib film.

Pilt: "The Falcon and the Winter Soldier"

Allikas: Disney+