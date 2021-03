Telia vaatamissoovitused: suurepärased näitlejad ja palju fantaasiat!

"Nõiad" ("Witches", 2020)

Värvikas fantaasiaseiklus, uusversioon Roald Dahli populaarsest lasteloost. On aasta 1967. Oma vanemad kaotanud poisiklutt kolib elama vanaema juurde väikelinna. Poiss ja vanaema puutuvad kokku pealnäha heasoovlike ja säravate, kuid tegelikult väga kurjade nõidadega, kes peavad kõikvõimalikke salaplaane. Ja mis kõige hullem – nad vihkavad lapsi ja tahavad nad maamuna pealt hävitada! Filmi lavastaja on Robert Zemeckis (" Forrest Gump "), selles mängivad Anne Hathaway (" Hüljatud "), Octavia Spencer ("Vee puudutus"), Stanley Tucci (" Näljamängud ") jt.

"Tšarter" ("Charter", 2020)

Rootsi psühholoogiline draama. Mitmete auhindadega pärjatud filmi peategelane Alice on just üle elanud väga keerulise lahutuse. Ta pole oma kaht last juba mitu kuud näinud, sest eksmees hoiab neid lõpliku hooldusõiguse otsuse selgumiseni enda juures. Kui üks lastest keset ööd emale nuttes helistab, ei pea Alice'i närvid vastu – ta röövib omaenda lapsed ning põgeneb nendega Kanaari saartele.