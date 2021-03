TASUTA VEEBIKINO | Vaata Euroopa väärtfilme!

Euroopa kinopubliku auhinda LUX annavad välja Euroopa Filmiakadeemia ja Euroopa Parlament. Auhinna eesmärk on toetada Euroopa filmide levikut ning kolm lõppvooru jõudnud filmi tõlgitakse kõigisse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Võitja selgub parlamendiliikmete ja publiku ühishääletusel, kus võrdse kaaluga on saadikute ja kinohuviliste hinnangud.

LUX veebikino on Eestis avatud 31. märtsist kuni 11. aprilli südaööni ning filmide vaatamine on tasuta. Kõigile filmidele on võimalik lisada eestikeelsed subtiitrid.

Taani režissööri Thomas Vinterbergi võõrfilmi Oscarile kandideeriv „Järgmine ring“ jutustab nelja kooliõpetaja kummalisest eksperimendist. Nimelt otsustavad nad enese peal katsetada, kas kerges alkoholiuimas toimetades on elu elamisväärsem ja tulemused paremad. Esialgu lähebki kõik tõusujoones, ent tasapisi hakkab selguma, et julgetel otsustel võivad olla ka soovimatud tagajärjed.

„Corpus Christi“ („Kristuse ihu“) on lugu 20-aastasest Danielist, kes leiab noorte kinnipidamiskeskuses tee Jumala juurde. Ta tahab saada preestriks, kuid avastab, et see on tema kuritegeliku mineviku tõttu võimatu. Kui Daniel saadetakse tööle ühe väikelinna saeveskisse, tõmbab ta aga selga preestrirüü ning satub kogemata kohaliku koguduse hingekarjaseks.