Miks ometi? 15 filmistaari, kel pole sotsiaalmeedias mitte ühtki kontot

1. Daniel Radcliffe

Radcliffe ütles intervjuus, et enda kohta kommentaaride lugemine on hullumeelne ja ebatervislik ja kui ta peaks kunagi näiteks Twitterisse konto tegema, saaksime me õige pea ajalehest lugeda, kuidas ta oma kritiseerijatega tüli norib!

2. Emma Stone

Sel aastal linastuva filmi "Cruella" peaosatäitja on öelnud, et ta ei suudaks selle kõigega tegeleda, mida sotsiaalmeedia kaasa toob.

3. Robert Pattinson

2017. aasta intervjuus Redditile ütles Pattinson, et ainult oma kõige halvematel hetkedel on ta kaalunud sotsiaalmeediasse kontode loomist. Siiani pole seda aga juhtunud, küll aga on ta tunnistanud, et talle meeldib Twitter ja ta käib seal aeg-ajalt lugemas.

4. Kristen Stewart

Stewarti arvates on sotsiaalmeedia vahendusel suhtlemine liiga keeruline. "Ma lihtsalt ei vaja seda," on ta öelnud.

5. Brad Pitt

Pitt on rääkinud, et oleks soovinud nooremana sotsiaalmeedias kontot omada. Nii oleks saanud ta kuulujutte ja valeinformatsiooni ümber lükata, kui selleks oleks vajadus tekkinud. Praegu aga ei tunne ta vajadust üheski sotsiaalmeediakanalis figureerida.

6. Emily Blunt

Blunt arvab, et kui ta avaldab sotsiaalmeedias enda kohta liiga palju informatsiooni, võib tema töö seetõttu kannatada. Ta lisas, et sotsiaalmeedia ja tema isiksus ei sobi kokku ja ta tunneks end seda kasutades kui dinosaurus.

7. Sandra Bullock

Legendaarne näitleja on öelnud, et kui tal oleks mingil platvormil konto, oleks ta just see inimene, kes kõigile meelde tuletaks, et kõik, mis internetis kirjas on, ei pruugi alati tõsi olla. Küll aga pole Bullock kontode tegemist täielikult välistanud: staar on öelnud, et on täiesti võimalik, et kui tema lapsed hakkavad erinevaid kanaleid kasutama, võib ka tema seda tegema hakata.

8. Daniel Graig

Kui keegi soovib Graigi kontosid jälgima hakata, siis seda pole kahjuks võimalik teha. Bondi-näitleja on mitmeid kordi kinnitanud, et see ei saa kunagi juhtuma.

9. Cate Blanchett