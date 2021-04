Telia filmisoovitused pikaks nädalavahetuseks: vaatamist leidub kogu perele, lisaks mitu piibliteemalist teost

"Scooby-Doo!" ("Scoob", 2020)



Esimene täispikk animeeritud Scooby-Doo seiklus toob kinoekraanile seniteadmata lood Scooby-Doo päritolust ja suurima müsteeriumi, millega OÜ Saladus eal tegelenud on. Filmis saab näha eluagsete sõprade Scooby ja Shaggy esmakordset kohtumist ja nende liitumist noorte detektiivide Fredi, Velma ja Daphnega, et asutada kuulus OÜ Saladus. Scooby ja kamp on nüüdseks sadu juhtumeid lahendanud ja palju seiklusi jaganud. Ees seisab seni kerukaim mõistatus: kummituskoer Kerberose juhtum.



"Jumala poeg" ("The Son of God", 2014)



Kinoversioon Uuest Testamendist. Film jutustab Neitsi Maarja pojana sündinud Naatsareti Jeesuse loo. "Jumala poeg" räägib Jeesuse erakordsest sünnist, kasvamisest, imetegudest, reetmisest, ristilöömisest ning ülestõusmisest. Filmi muusika lõi Oscari-võitjast helilooja Hans Zimmer ("Lõvikuningas"), keda peetakse üheks parimaks kaasaegseks filmiheliloojaks.

"Maarja Magdaleena" ("Mary Magdalene", 2019)



Draama. Maarja on tütarlaps, kes elab Juudamaal Magdala külas. Kohalikud naised on vaid emade ja abikaasade rollis, kuid Maarja ei soovi endale samasugust saatust. Seetõttu arvavad isa ja vend, et neiu on kurjast vaevust vaevatud. Maarjat saabub ravitsema Jeesus, kes jutlustab parasjagu läheduses rahu ja armastuse kuningriigi saabumisest. Maarja otsustab oma pere vastuseisust hoolimata Jeesuse järgijaks hakata ja liigub temaga mööda riiki edasi, nähes kõrvalt kõiki mehele osaks saanud sündmusi. Osades Rooney Mara ("Lohetätoveeringuga tüdruk"), Joaquin Phoenix ("Gladiaator") jt.

"Kassid ja koerad 3: Ühendame käpad" ("Cats & Dogs 3: Paws Unite", 2020)

Lastefilm. Kass Gwen ja koer Roger on salaagendid, kes kaitsevad üheskoos maailma. Koerte ja kasside vaheline vaen on ammu unustatud ja liigid teevad rõõmsalt omavahel koostööd. Kuid nüüd on mängus uus superpahalane papagoi, kes tahab kõik omavahel tülli ajada. Gwen ja Roger peavad kokku panema spetsialistide tiimi, et sõda ära hoida ja loomaliikide vahele taas sõprus luua.