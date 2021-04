Elisa filmisoovitused nädalavahetuseks: südamlik lugu orvuks jäänud poisist ja maailma edukaim palgamõrvar

„Nõiad“ on südamlik lugu orvuks jäänud poisist, kes kolib 1967. aastal elama armastava vanaema juurde Demopolise linna Alabama maapiirkonnas. Poiss ja vanaema puutuvad kokku petlikult glamuursete, kuid läbinisti saatanlike nõidadega, seega vanaema pageb noore kangelasega luksuslikku rannakuurorti. Kahjuks satuvad nad sinna samal ajal, kui Suur Ülemnõid on kõik oma alluvad kõikjalt maailmast kokku kutsunud, et oma kurje plaane ellu viia. Seikluslikus kogupere komöödiafilmis löövad kaasa sellised staarid nagu Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci ning Chris Rock!

Videolaenutuses ootab vaatamist film „Palgamõrvari ihukaitsja“! Maailma edukaim palgamõrvar (Samuel L. Jackson) on otsustanud senisele elule selja pöörata ning anda tunnistusi Haagi rahvusvahelises kohtus oma endise tööandja vastu. Viimane pole mingi suvaline kurjategija, vaid ühe Ida-Euroopa riigi räpane ja mõrvarlik eks-president (Gary Oldman), kelle käsutuses on peaaegu piiramatus koguses treenitud palgasõdureid ning kes on valmis kasutama mistahes vahendeid, et tunnistajapink tühjaks jääks. Ainus, kes suudaks päeva päästa, on maailma parim ihukaitsja (Ryan Reynolds), kelle klient on teda varem korduvalt tappa üritanud.



Filmis „Järgmisel hommikul“ on Louise’il kõrini abikaasast, kes teda petab ning ta siirdub veetma nädalavahetust Korsikal. Pärast metsikut kireööd mehega, kes hommikuks surnuks osutub, peab mehe korsiklasest hirmuäratav, kuid samas ka armastav ema Louise’i ekslikult mehe salajaseks ja eluaegseks armukeseks. Et kahtlustustest kõrvale põigelda, on Louise sunnitud mängima kaasa naise teise pojaga, kes mõtles ema rahustamiseks oma liiderlikule vennale välja müütilise tüdruk-sõbra. Kui tema „ämm“ temasse järjest rohkem kiindub, saab Louise enda kohta teada rohkem, kui ta kunagi võimalikuks pidas… ning saab sellega koos kaasa ka uskumatu perekonna.