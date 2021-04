Tagantjärele tarkus! 10 poleemikat tekitanud rolli, mida kuulsad näitlejad enim kahetsevad

1. Emma Stone kahetseb "Aloha" filmis pool-aasialase kehastamist

Stone on hiljem öelnud, et on õppinud, kui suured rassiprobleemid Hollywoodis aset leiavad ja kahetseb rolli.

2. Gwyneth Paltrow roll "Shallow Halis"

2001. aasta filmis paksukostüümi kandnud Paltrow on öelnud, et see kostüüm oli katastroof.

3. Jake Gyllenhaal kahetseb "Prince of Persia" rolli

Näitleja ütles 2019. aastal intervjuus, et see roll polnud tema jaoks õige ja ta ei sobinud selleks.

4. Zoe Saldana ütles, et ta poleks kunagi pidanud Nina Simone'i mängima

Saldana mängis legendaarset mustanahalist lauljat Nina Simone'i, ta nahk tehti tumedaks ja talle pandi ninaprotees. 2020. aastal ütles naine oma Instagrami live'is, et Simone'i oleks pidanud kehastama mustanahaline näitlejanna.

5. Rooney Mara kahetseb tiiger Lily rolli

Samuti rassilistel põhjustel. "Ma ausalt vihkan, vihkan, vihkan, et olen sel poolel, kui räägitakse valgendamisest. Päriselt," ütles ta 2016. aastal. "Ma ei taha enam kunagi sel poolel olla ja mõistan, miks inimesed olid ärritunud."

6. Jimmy Fallon vabandas, et mängis Chris Rocki

"Aastal 2000, kui olin "Saturday Night Live'is", tegin ma kohutava otsuse jäljendada Chris Rocki. Sellele pole vabandust. Mul on väga kahju, et tegin sellise küsitava ja solvava otsuse," vabandas Jimmy Fallon blackface'i tegemise eest.

7. Hank Azaria loobus oma pikaajalisest rollist Apuna "Simpsonite" multikas

Hanki kritiseeriti pidevalt, et kehastas valge mehena india päritolu Apud. Möödunud aastal ütles ta New York Times'ile, et kui sellest aru sai, ei tahtnud ta enam kaasa teha. See lihtsalt ei tundunud tema jaoks õige.

8. Anne Hathaway vabandas oma rolli eest filmis "The Witches"

Filmis oli tal mõlemal käel kolm sõrme ja see oli paljude jaoks, kes on sündinud jäsemeliste erinevustega, solvav. "Olen hiljuti aru saanud, et paljud inimesed, kel on jäsemetega probleeme, on minu rolli pärast haavunud. Eriti lapsed."

9. Julianne Moore ütles, et ta ei mängiks enam kunagi lesbit