Saa teada! Mida su "Sõprade" seriaali lemmiktegelane sinu kohta ütleb?

1. Joey Tribbiani

Kui oled Joey’isse kiindunud, meeldib sulle tähelepanu keskpunktis olla. Oled hingelt laps ja see teeb su armastusväärseks ja võluvaks. Oled spontaanne ja sind ei huvita, mida teised sinust arvavad. Unistustel pole piire ja sa ei karda nende nimel töötada. Tahad alati oma saavutusi oma sõpradega jagada, küll aga mitte oma toitu.

2. Rachel Green

Väärtustad end ja oma iseseisvust nii palju, et oled täiesti võimeline oma pulmast minema kõndima, luksusest loobuma ja nullist alustama. Kui inimesed alahindavad sind, teed kõik, et neile vastupidist tõestada. Oled ambitsioonikas ja teed kõike hinge ja südamega. Sul on mitmeid nõrkuseid, aga sinu maagiline energia korvab need.

3. Chandler Bing

Kui sinu lemmiktegelaseks on Chandler, siis on võimalik, et kasutad sarkasmi ja huumorit kaitsemehhanismina. Tõenäoliselt kardad suhteid ja teisele inimesele pühendumist, kui leiad aga õige inimese, saad sellest hirmust üle. Neil, kes sind paremini tunnevad, on sinuga vedanud, sest oskad alati välja näidata, kui palju nad sulle tähendavad.

4. Monica Geller

Kui suhestud Monica tegelaskujuga, oled väga võistlushimuline, kannatamatu ja muidugi VÄGA organiseeritud. Oled perfektsionist, kelle kinnisideeks on igasugused väikesed detailid ja sa ei riku kunagi reegleid. Küll oled sa aga ka liim, mis sõpruskonda koos hoiab. Sinu juurde on alati hea tulla ja su lähedased naudivad, kuidas nende eest hoolt kannad. Sa ei seosta õnne rikkusega, sinu jaoks on õnn lihtsalt see, kui su kõrval on mees, keda armastad!

5. Ross Geller

Kui sulle meeldib Ross, oled lootusetu romantik, teed kõike, et oma ühe ja õige eest võidelda. Oled introvert ja sinu jaoks on täiesti normaalne üksi kodus olla ja televiisorit vaadata. Mõtled palju ja otsid asjadele loogilisi selgitusi. Mõnikord mõtled üle ja muutud impulsiivseks. Inimesed nagu Ross on head igas rollis, olgu selleks siis partneriks, lapsevanemaks, vennaks või sõbraks olemine.

6. Phoebe Buffay