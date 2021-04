105. Kinoveebi Jututuba | "Watchmen Ultimate Cut" on Zack Snyderi unustatud meistriteos

Kuula saadet alates 15:50 ja osale kuulajamängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide teemalood?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 08.04 kell 18:00 info@kinosaade.ee)

"Kinoveebi Jututoa" 105. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud ("The Falcon and the Winter Soldier", "Godzilla vs. Kong", "Invincible", "For All Mankind" jpm!)

Sisukord:

0:00 Kuulajate kommentaarid

12:51 Üheksanda kuulajate mängu võitja on Villu. Palju õnne võitjale!

15:50 Kuulajate mäng #10 "Kas tunned ära tuntud seriaalide teemalood?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 08.04 kell 18:00: info@kinosaade.ee)

34:44 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Hotel Coppelia, Predators, The Predator, Alien vs. Predator, Aliens vs. Predator: Requiem, The Incredibles 2, Moana, The Smurfs,, Prank Encounters, Dota: Dragon's Blood, Calls, The Irregulars, Jujutsu Kaisen, Suppose a Kid from the Last Dungeon Boonies moved to a starter town, Paradise PD, Kandagawa Jet Girls, For All Mankind)

01:22:12 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Invincible, The Falcon and the Winter Soldier, Bonding, Debris, Porno, Willy`s Wonderland, The League of Extraordinary Gentlemen, Watchmen Ultimate Cut, Office Space, Deep Rising.)

02:20:43 Kas koletiste möll "Godzilla vs. Kong" oli ootamist väärt?

