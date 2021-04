Telia soovitused käesolevaks nädalaks: raskest muusikast kantud "Sound of Metal" hiilgab helidisaini ja muusikavalikuga

Kuuele (sh. parima filmi) Oscarile ja Kuldgloobusele kandideeriv suurepärane draama. Ruben (Riz Ahmed, "Rogue One: Tähesõdade lugu") on trummar metal-duos Blackgammon. Bändi laulja on tema tüdruksõber Lou (Olivia Cooke, "Valmistub esimene mängija"). Nad elavad oma autoelamus ja sõidavad mööda Ameerikat kontserte andes ringi. Kui Rubeni kuulmine halveneb, hakkab ta uurima oma tervisehäda põhjuseid. Peagi selgub, et muusikul pole kurdiks jäämisest pääsu. Ruben on veendunud, et ta karjäär ja elu on läbi, kuid saatusel on temaga omad plaanid.