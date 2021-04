Iberofest toob ETV2 ekraanile hispaania- ja portugalikeelsed väärtfilmid

Juba teist aastat järjest toimub Iberofest vaid ETV2 ekraanil ja pakub elamusi hispaania- ning portugalikeelsest filmimaailmast. Hispaania, Mehhiko ja Tšiili päritolu filmid on auhindu võitnud mainekatel filmifestivalidel, tele-ekraanile jõuavad nad Iberofesti raames esmakordselt.

Teemakuu avafilm “Ema” räägib loo Elenast, kelle kuueaastane poeg Ivan kaob jäljetult ja lapse viimasest, emale tehtud telefonikõnest võib järeldada, et ta rööviti. Kümme aastat hiljem töötab Elena Prantsuse suvituslinnas ühes kohvikus ja kohtab rannas teismelist noormeest Jeani (Jules Porier), kes sarnaneb väga tema kadunud pojaga. Tundmatu noormees muutub naisele kinnisideeks, Elena ja Jean tutvuvad ja nende vahel tekib eriskummaline side. Silmapaistva rolli eest pärjati peategelast kehastav Marta Nieto parimaks naisnäitlejaks Veneetsia filmifestivalil ja nomineeriti rolli eest ka Euroopa filmiauhinnale.

Ka nädal hiljem, 14. aprillil tele-esilinastuva Mehhiko mängufilmi “Abrili tütred” keskne teema on emadus. Cannes´i filmifestivalil programmis Un Certain Regard žürii auhinna pälvinud filmi on lapseootel teismelisest Valeriast, kes enda emalt Abrililt ei soovi abi küsida. Viimaks ei ole tal sellest aga ikkagi pääsu. Noore Valeria rollis särab ekraanidebüüdi teinud Ana Valeria Becerril, kes pälvis rolli eest ka Mehhiko filmiauhinna läbimurdva rolli eest ekraanil.

Iberofesti kolmas film, 21. aprillil ETV2 ekraanile jõudev “Nähtamatu elu” viib 1950ndate aastate Rio de Janeirosse ja räägib loo kahest vastandlikust õest – kui Eurídice on pühendunud klaverimängule, siis Guida armastab täiel rinnal elamist. Elu näitab Guidale aga tumedamat tahku, kui luhtunud suhte järel neiu rasedana koju naaseb, ent isa tast lahti ütleb ja õega on side kadunud. Režissöör Karim Ainouz’ mängufilm on pälvinud Cannes´is programmi Un Certain Regard peaauhinna.