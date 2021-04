SUUR ÜLEVAADE | Voogedastusplatvormid Eestis — kes, mis, mida ja kui palju pakub?

Jupiter

Jupiter on Eesti turul alates 22.04.2020 ja see on võimas platvorm. Ja mis eriti uskumatu — see on täiesti tasuta. Pole kontot isegi vaja, vaid saab kohe kasutama hakata. See koondab endasse parima sisu, mida ERR-il on pakkuda. Sealt leiab saateid, sarju, filme, dokfilme ning audiosisu kontsertidest kuuldemängudeni, seega ideaalne koht, kust vaadata vanu ja uusi Eestis tehtud asju. Kuid muidugi leiab sealt ka välismaist kraami. Igal pool muidugi kõik kohalikus keeles subtiitritega tõlgitud. Konto luues saab jätkata asjade vaatamist, kus need pooleli jäid. Saab lisada asju lemmikute alla. Selle jaoks on vaja teha ERRi kontot. Äpina olemas ka igal pool, isegi näiteks Apple TV-s ja Smart TV valikutes. Lasteekraan pole küll osa Jupiterist endast, kuid see lapsesõbralik sisu on ainult ühe kliki kaugusel. Kasutajaliides on sujuv, visuaalselt sobilik ning kõik toimib kiiresti. Jupiteri visuaalne identiteet ja UI disain on loodud koostöös Fraktali disainerite, Tajo Oja ja Martin Voltriga. Info kergelt leitav, sisu on põhimõtteliselt lõputult. Äärmiselt vajalik ja kiiduväärt platvorm.

Elisa Huub

Elisa Huub on hetkel nimekirjas viimane. Nad tulid Eestis selle nimega turule septembris 2019, enne kandsid nime Seriaali valik. Elisa Elamus sündis 2018. aasta alguses peale Starmani ostmist. Nad pakuvad kaht varianti — kaabliga või üle õhu ning kaabliga ühendus tähendab siis Starmani interneti olemasolu, mida kahjuks ei ole palju saadaval. Elisa Huubi seega ei saa mingil põhjusel läbi õhu, seega sellisel juhul on ainukene valik Elisa Elamus. Seal valikus on 34 kanalit, kuhu saab lisaks võtta TV3 filmi- ja spordikanalid (9,99€/kuus) või 6,99€/kuus kui ainult filmid või sport. 13,99€ ilma internetita, millele lisandub digiboksi rent (1,99€). Ei näinud kusagil varianti, et seda välja osta. Hetkel on neil pakkumises 12 originaalsarja, mis teeb neist ühe aktiivsema uue toodangu looja. Kahjuks seda sisu muul viisil ei näe kui läbi kaabliühenduse. Elisa Elamuse kasutajaliides on päris halb — ebamugav, mõttetult suurelt laiali, ebaloogiliselt sorteeritud. Lastele sisu põhimõtteliselt pole, peale telekanalite. Eriti jube on nende pakkumine näiteks vaadata “Maša ja Karu”, kuid läbi Youtube’i. Nad reaalselt suunavad kasutaja Youtube’i, kust siis tuleb episoode ise edasi otsida. Tagasi minemine on siis juba Youtube’is, kus tuleb terve hunnik kordi kinnitada, et soovid sealt lahkuda. Kvaliteet on kuni 1080p/60, neil on sisse ehitatud rakendused nagu Netflix, Primevideo ja Plex, olles seega ainsad, kes seda võimalust pakuvad (kui nutiteleris neid juba ei ole). Samuti toetab nende digiboks Wi-Fi signaali. Telefonis tuleb äpp siduda Elisa Elamusega, selle jaoks on vaja enda viitenumbrid ja seadme MAC aadressi. Need peab eraldi välja otsima. Ei ole e-mailiga nagu näiteks iga teine taoline teenus. Äpis on ainult 2 valikut — TV ja Kava (see siis Elisa Elamuse versioon, sest äpis nähtav on seotud koduse teenusega). TV osa kahjuks tööle kohe ei saanud — jäi ainult must ekraan pärast kümneid katseid ja mitut telefoni. Lõpuks proovisin uuesti, kui panin seadme kinni, siis tuli telefonis pilt ette. Kui telefonis pilt ees, siis sain seadme tööle panna ning sain vaadata kahes kohas korraga. Pärast seda kui korra tööle läks, jäi asi ka toimima. Läbi veebi on ka võimalik vaadata, kui enne Elisa kontole sisse logid. Siis läbi tve.starman.ee saab vaadata samamoodi nagu mujal, kuid siin lisaks veel ka videolaenutus. Seal on valik päris hea ja hinnad mõistlikud. Miks näiteks ei saa Elisa Huubi kasutada läbi veebi? Ja miks nende teenus ei toimi teiste internetiga või näiteks läbi õhu? Keeruline öelda, et miks moodne tehnoloogiaettevõte sedasi hädas on. Kaabliga versioonis on teised valikud. Kasutasin sõbra kodu, kes elab kaks maja edasi, sest neil on kortermajas Starmani kaabel olemas. Seal on näiteks võimalik valida 90+ kanalit varianti. NutiTV ja järelvaatamine on igal juhul kaasas. Lisatasu eest saab juurde võtta Järelvaatamine+, Salvestamine (15h-120h, kuni 8,99€/kuus), Elisa Huub ise ainult 2,99€ eest, Lastemaailm (3,99€/kuus) ja Täiskasvanute Maailm (5,99€/kuus). Lisaks on läbi kaabli veel Filmimaailm ja Seriaalimaailm, kust näeb palju erinevat sisu sarnaselt TeliaTV-le. Täna on Elisa Huubis eksklusiivselt saadaval „O2“ ja sügisel on tulemas palju ägedaid kodumaised filme ning aasta lõpus või järgmise aasta algul lisandub ka esimene Melchiori triloogia film. Lisaks leiab Elisa Huubist ka palju soomekeelseid Elisa originaalsarju ning BBC parima sarjavaliku. Probleemidega lubati, et tegeletakse ja asjad kindlasti paranevad, kuid esialgu tundub kõik tarbetult keeruline ja tehniliselt mitte hästi lahendatud. Saadavus on tugevalt piiratud ainult nendesse kohtadesse, kus on olemas Starmani internet. Loodetavasti Elisa Huub tuleb ka tulevikku ning pakub võimalust tellida nende teenust läbi mis iganes interneti ja veebi.