Telia soovitused nädalavahetuseks: targad tulnukad, Oscari nominent ja Peeter pikk-kõrv

"Järgmine ring" ("Another Round", 2020)

Meisterlavastaja Thomas Vinterbergi ("Kommuun") käe all valminud filmi peategelane on tagasihoidlik õpetaja Martin, kes on oma rutiinsest elust tüdinenud. Tema ja ta kolm kolleegi avastavad teooria, mille kohaselt peaks inimene hoidma oma veres püsivat promilli, et tuju ja energia üleval püsiks. Sõprad alustavad eksperimenti, et saavutada pidev joobeseisund terveks tööpäevaks. Kas alkohol võib tõepoolest olla ka lahendus, mitte üksnes probleem? Filmi peaosades mängivad Taani superstaarid Mads Mikkelsen ("Casino Royale"), Thomas Bo Larsen ("Jaht") jt.