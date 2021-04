Elisa soovitused nädalavahetuseks: suhted ja nende sasipuntrad ja vastandlikud maailmad

Kui pakuvad huvi suhted ja nende sasipuntrad, siis videolaenutuses ootab sind film „Kaasaegse suhte põhjalik põrumine“. Catil on keskpärane töökoht, igav elu ja tema suhe Freddyga on kõike muud kui ... vaimustav. Ja siis tuleb mängu Richard, Freddy ülemus. Võluv, abivalmis, nutikas ja šokeerivalt enesekindel, temas on kõike seda mis Freddy puhul puudu jääb. Cati ja Richardi põgusast kohtumisest areneb välja armusuhe. Süümepiinadest vaevatuna jätab ta Richardiga siiski asjad pooleli, et teha viimane meeleheitlik katse Freddyga. Selleks võtab paar ette romantilise väljasõidu veinimõisa. Ootamatult liitub reisiga aga Richard ja tema ülemeelik, täiusliku välimusega tüdruksõber Amy.

Filmis „Ma olin, ma olen, ma saan olema“ põrkuvad omavahel kaks täiesti vastandlikku maailma, kui türklasest gigolo Baran kohtab Marmarise rannas sakslasest pilooti Marioni. Olles otsimas paremat elu Euroopas, üritab Baran veenda Marioni ennast Saksamaale kaasa võtma. Kuid see, mis algab lihtsa kokkuleppena, areneb millekski hoopis sügavamaks. Film on sellest, kui ettearvamatu on elu, mismoodi probleemne minevik muutub keerukaks olevikuks ning ilusaks tulevikulootuseks.



Filmis „Alice“ on Alice on oma kalli abikaasa ja väikese pojaga elanud õnnelikku pereelu kuni kõik ühel päeval kokku variseb - selgub, et Alice’i abikaasa on elanud paralleelselt salaelu ning raisanud arutult pere raha. Naine satub suurtesse võlgadesse ja olukorda, kus ta enam häid lahendusi ei näe. Kuna raha on kiiresti vaja, otsustab ta hakata tegelema „inimkonna vanima ametiga“. Kuidas olukord laheneb ja kas tunneli lõpus paistab lõpuks ka valgus? Tegemist on Josephine Mackerras’e täispika debüütfilmiga, mis on võitnud auhindu erinevatelt festivalidelt kui ka vaatajate südamed.