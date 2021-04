106. Kinoveebi Jututuba | Melissa McCarthy ei tohiks enam koos abikaasaga filme teha

Kuula saadet alates 20:22 ja osale kuulajamängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide teemalood?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 15.04 kell 18:00 info@kinosaade.ee)

"Kinoveebi Jututoa" 106. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud ("Chaos Walking", "Them", "The Falcon and the Winter Soldier", "Thunder Force" jpm.)

Sisukord:

0:00 Kuulajate kommentaarid

16:11 10. kuulajate mängu võitja on Mairi. Palju õnne võitjale!

20:22 Kuulajate mäng #11 "Kas tunned ära tuntud seriaalide teemalood?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 15.04 kell 18:00: info@kinosaade.ee)

33:44 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Spectral, Chaos Walking, Thunder Force, Made for Love, The Good Doctor, Home Economics, Rebel, Hidden Dungeon Only I Can Enter, Redo Of Healer (Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi), Bottom-Tier Character Tomozaki, Debris, Law & Order: Organized Crime)

01:39:14 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Solar Opposites, Them, The Falcon and the Winter Soldier, The Walking Dead, Kim's Convenience, Seaspiracy, Dawn of the Planet of the Apes, Undone, Alien 3 Assembly Cut, Alien: Resurrection Special Edition, Honeyland.)

