Amanda Seyfried avameelselt kuulsusest tingitud ärevusest ja paanikahoogudest: see on nagu elu või surm

"See tunne on nagu elu või surm," kirjeldas Seyfried, mida ta paanikahoo ajal kogeb. "Endorfiinide vabanemine, mis pärast paanikahoogu juhtub, on enneolematu. Tunned end nii kergelt ja keha tundub justkui tervenevat. See on nii veider, sest see on füüsiline, aga algab sinu peast."

Näitleja rääkis ka, et tunneb survet publikule näidata, et ta on 'normaalne', sest tahab, et teataks, et ta on täpselt nagu tavaline inimene. "Iga kord, kui ma kellegi uuega kohtun, tahan ma meeleheitlikult, et ta teaks, et minuga saab rääkida. Ma tahan suhelda nii nagu iga teine inimene, sest ma olengi nagu iga teine inimene."