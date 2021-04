Telia soovitused käesolevaks nädalaks: Von Krahli mahukas eepos on jõudnud videolaenutusse

"Suvi '85" ("Summer of 85", 2020)

Von Krahli eepos "Jaik"

Ulmelise loo teljeks on eeldus, et täna Eestis eksisteerivad algatused, nagu geenivaramu, e-residentsus, uuemad teadussaavutused ja startupid õnnestub ühendada ning aastaks 2039 on Eesti rahvastik e-residentide abil kasvanud 30 miljonini. Ühiste pingutustega on loodud kõigest sellest rahvuslikku eetost kandev hüperportaal Jaik peakorteriga Tallinnasse kolitud Eesti Rahva Muuseumis. Google emaettevõte on valmis alla kirjutama maailma ajalugu muutvale koostöölepingule eestlaste ükssarvfirmaga. Seda aga saboteerivad masinapurustajad-neoludiidid, kelle naiivsete üleskutsete taga peitub sügavam kurjus, mida koordineerib äärmuslik norrakas Vidar. Kriis lööb mõra firma juhtkonda ning pinnale tõuseb vastikuid saladusi. Tegevjuht Peeter teeb jalustrabava ülestunnistuse. Idee ja lavastus: Peeter Jalakas. Eepiline audiovisuaalne teos on jagatud neljaks osaks.