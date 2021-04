Kas peab paika? Vaata, mida sinu filmižanri eelistus sinu kohta räägib!

Komöödiad on originaalsed, sisaldavad huumorit ja dialoog pole ettearvatav. Inimesed, kes eelistavad komöödiaid vaadata, on avatumad, loomingulisemad ja seiklushimulisemad. Küll aga ei pööra nad detailidele nii palju tähelepanu ja nad pole organiseeritud.

Märulifilmide fännid on töökad ja loomingulised. Küll aga võivad nad olla emotsionaalselt ebastabiilsed. Märulifilmid on ettearvatavad ja närvilistel inimestel aitavad need kummalisel kombel lõdvestuda.