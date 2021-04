Hollywoodi stuudio toodab Eestis täispika mängufilmi

Hollywoodi stuudio Aldamisa Entertainment on toonud kinolinadele mitmeid kassahitte nagu Chef (2014), Sin City (2014) ning The Whistleblower (2011). Uue filmi esilinastus toimub 2022. aastal ning filmi leviku eest vastutavad Timothy Swain ja Sergei Bespalov. Bespalov on töötanud koos erinevate maailma tippnäitlejatega nagu näiteks Arnold Schwarznegger, Bruce Willis, Jessica Alba ja Jackie Chan. Bespalovi hinnangul saadi inspiratsiooni globaalsest eriolukorrast, mille mõjud inimkonna vaimsele tervisele on mõõtmatud. “Eesmärk on tuua inimesteni vaimse tervise toimemehhanismid ning teha seda tõesti mõjusalt. Film on selleks suurepärane vorm võimaldades tuua teemale tähelepanu suure publiku poolt,” ütles Bespalov.