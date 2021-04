Ekspert dokumentaalsarjast “Air Crash Investigation”: lennundus on üks ohutumaid transpordiliike maailmas

Vaadates kui palju tehakse lennuõnnetustest saateid ja filme, siis tundub, et need on lausa igapäevane asi. Kas statistika kinnitab või lükkab selle ümber?



Saateid ja filme on tõesti mitmeid. Eks üks põhjus ole muidugi selles, et lennundus on ka tänapäeval veel paljude jaoks üsna tundmatu valdkond ja kõike seda ümbritsev on müstiline, huvitav ja võib isegi öelda, et parajalt seksikas.

Vaadates statistikat, siis 2019. aastal juhtus reisijate ja kaubaveo lennukitega kokku 20 õnnetust. Huvitaval kombel 7 neist USAs. Jääb justkui mulje, et USA on üks ohtlikumaid riike, kus lennata, aga see ei vasta absoluutselt tõele, sest kümnest lennust ainult üks oli regulaarlend (hukkus 1 inimene), ülejäänud kaubalennud või eralennud.

Kuna aga 2019. aastal teostati maailmas kokku 39 miljonit lendu ja õnnetusi oli 20, siis see tähendab, et tõenäosus lennuõnnetusse sattuda on mikroskoopiline, numbriliselt 1 miljoni lennu kohta juhtus 0,51 õnnetust. 2019. aastal jättis oma hinge kokku 284 inimest ning suurim õnnetus, mis leidis kajastust üle maailma, oli Ethiopian Airlines lend 302 lennukiga Boeing 737 MAX, kus hukkus 157 inimest.

Mainiksin siinkohal, Euroopa Liit peab ka nimekirja lennufirmadest, kes on lisatud “musta nimekirja (blacklist)”. See on jagatud kaheks: lennufirmad, kes tohivad lennata Euroopasse, aga ei tohi siin äritegevust pakkuda, ja lennufirmad, kes ei tohi isegi üle Euroopa lennata. Kui olete lendamas väljapoole Euroopat, soovitan kindlasti üle vaadata, ega Teie valitud lennufirma ei ole Euroopa Liidu “mustas nimekirjas”. See tähendab, et antud lennufirmadel on väga tõsiseid puuduseid lennuohutuse ja turvalisuse valdkondades, mistõttu nendega lendamisest tuleks hoiduda.



Kui palju Eestis lennuõnnetusi ette tuleb?