Elisa soovitused nädalavahetuseks: kodumaine komöödiasari, midagi Oscari nominentidest ja Oscar Wilde

3. Esimese armastuse võimsad tunded tabavad Millat kõige ebasobivamal ajal. Milla on ravimatult haige, aga tema armastatu Moses on tagasihoidliku kaliibriga narkoärikas. Tüdruku vanemad on armsa lapse õnne heaks valmis kõrvale heitma korraliku kasvatuse põhimõtted, et Milla saaks ülepeakaela sukelduda armastusse. Komöödia ja tragöödia vahel balansseerivas filmis „Piimahambad“ rikutakse kõiki reegleid, viskutakse tunnetekeerisesse, mille kauneimad hetked kestavad kauem kui elu ise. Filmi peaosas on Austraalia näitlejanna Eliza Scanlen, kes hiljuti säras "Väikestes naistes", kaasa teevad Tähesõdade ja Marveli filmidest tuntud Ben Mendelsohn ning mullu Veneetsia filmifestivalil parima noore näitleja auhinnaga pärjatud Toby Wallace.