Kinoveeb küsib: kas voogedastusplatvormid on kinopubliku jäädavalt "varastanud?"

Ka filmitootjate elu on pandeemia ajal raskendatud. Esilinastusi muudkui lükatakse edasi, võtted on häiritud meeskonnaliikmete positiivsete koroonaproovide tõttu ja ka filmimisprotsess ise on keeruline, sest see eeldab ikkagi seda, et kõik ettevaatusabinõud oleksid täidetud. Kui varasemalt olid filmid mingi aja vaadatavad ainult kinodes, siis nüüd saab pärast esilinastumist filmi erinevate voogedastusplatvormide vahendusel kodus üsna kiiresti vaadata. Ja mis veel — seda saab ju teha mitmeid kordi odavamalt, kui iga filmi jaoks eraldi kinopilet osta.

Delfi Kinoveeb uuris filmikriitik Aurelia Aasalt, kuidas tema arvates filmitööstus ja kinoäri pandeemia tõttu muutunud on ja mis hakkab toimuma pärast piirangute lõppu.

“Väärtfilmide levi on varasemalt määranud suures osas just filmifestivalide rütm. Seoses festivalide edasilükkumisega ning kolimisega virtuaalruumi, on riiulile ootama jäänud tuhanded valminud filmid. Nende hulgas on kõmulisi suurteoseid, aga ka kunstilisi pärle millest me tõenäoliselt kunagi midagi ei kuule, sest järgnevate aastate festivalikonkurents saab olema varasemast veelgi tihedam. Kaotavad väikesed filmistuudiod, aga ka kinod ja festivalid, kellele on viimased aastad olnud majanduslikult suur hoop.

Antud kriisis on koore riisunud Zoom ja Netflix. Mõistagi on voogedastuse domineerimine pikemajalisem protsess, millele pandeemia on andnud vaid lisahoogu. Ühelt poolt on voogedastuskanalites pakutav filmivalik kvaliteetne ja rikkalik. Teisalt kohtab suurtel voogedastusplatvormidel siiski vaid ühte tüüpi sisu — sisu, mis on tahutud vaataja eelistuste ja turutrendide järgi. Ja väiksemad voogedastusplatvormid? Kes need üles leiab?