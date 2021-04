FOTOD | Algasid mängufilmi "Jahihooaeg" võtted

“Jahihooaeg” on ajastule kohaselt tugevate ja sarmikate naispeategelastega, lugu pakatab särtsakaist seiklustest ja teravast huumorist. Filmi peategelasteks on kolm kodumaist tippnäitlejat Harriet Toompere , Mirtel Pohla ja Grete Kuld .

Eluga puntrasse jooksnud Eva, kelle rollis astub üles Harriet Toompere on hiljuti lahutanud ja kardab nüüd kaotada nii oma poja kui ka sõbranna Marleeni (Mirtel Pohla) eksmehe (Hendrik Sal-Saller) uuele ja nooremale kallimale Isabelile (Grete Kuld). Et oma positsioonid tagasi võita, läheb Eva koos sõbranna Marleeni ja oma särava rivaali Isabeliga road-tripile, mis viib naised kokku ülikoomiliste äpardustega, veelgi koomilisemate tülidega, päris tõelise jahipidamisega ja eelkõige iseendaga, et keset jõulusaginat mõista, mis ikkagi elus kõige olulisem on.