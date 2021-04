Suri "Harry Potterist" tuntud näitleja Helen McCrory

Naise abikaasa Damien Lewis jagas kurba uudist Twitteris, kus kirjutas: "Mu süda on murtud, kui teatan, et pärast kangelaslikku võitlust vähiga suri ilus ja vägev naine Helen McCrory rahulikult oma kodus, kus teda ümbritses armastuselaine tema sõpradelt ja perekonnalt. Ta suri nagu ta elas. Kartmatult. Jumal, me armastame teda ja teame, kui õnnelikud me oleme, et ta meie elus oli. Ta lõõmas nii eredalt. Mine nüüd, väikseke, õhku. Ja aitäh."