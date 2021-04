Tõelised prohmakad! 15 naeruväärset viga tuntud Hollywoodi filmides

1. "Terminator 3: Rise of the Machines"

Jonathan Mostowi lavastatud "Terminaatori" saaga kolmas film linastus 2003. aastal ning see kubises vigadest. Üks kõige meeldejäävam viga tuli välja stseenis, kus näeme John Connori põgenemislennukit ja seda, kuidas selle number müstilisel kombel ühest kaadrist teise vahetub.

2. "Jurassic Park"

Stseenis, kus Hammondi pargi allakäiguteele viinud Dennis Nedry räägib oma kaasosalisega, on näha, et ta ei kõnele temaga tegelikult otse, kuigi filmitegijad tahtsid ilmselgelt, et selline mulje jääks. Tegelikult on väga selgelt näha, et see pole otsevideo, vaid salvestus.

3. "Pulp Fiction"

Tarantino võib olla perfektsionist, aga ka tema teeb vigu. Nimelt on "Pulp Fictioni" legendaarses stseenis väga selgelt näha, et Julesi ja Vincenti selja taga oleval seinal on kuuliaugud enne, kui need sinna lastakse.

4. "Braveheart"

"Braveheart" on suurepärane film, kuigi kohe kindlasti pole see ajalooliselt korrektne. Teiste vigade hulka kuuluvad ka stseenid, kus on taustal selgelt näha valget autot.

5. "Gladiator"

Maximus võib küll võimas sõdalane olla, aga isegi tema vajab vahel abil. Antud juhul on ühes stseenis näha, et kaariku küljes on gaasiballon, mida kasutati selle ümber lükkamiseks.

6. "Commando"

Arnold Schwarzenegger "Commando" on vigu täis. See pole enam saladus. Kõige legendaarsem on kindlasti stseen, kus nad ühes kaadris kollase Porschega Sullyt taga ajavad ja auto korralikult ära mõlgivad ja sellega isegi ümber käivad, aga stseeni lõpus on autoga kõik jälle korras.

7. "The Goonies"

Filmi lõpus ütleb Data reporterile, et nende seikluse kõige hirmsam hetk oli see, kui nad hiiglasliku kaheksajalaga võitlesid. Viga seisneb selles, et seda võitlusstseeni polnud filmi kinoversioonis. See lisati tagasi alles 1990. aastatel, kui Disney hakkas näitama filmi pikendatud versiooni.

8. "Independence Day"