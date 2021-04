107. Kinoveebi Jututuba | Kõik peaksid vaatama Amazoni õudusseriaali "Them"

Kuula saadet alates 15:49 ja osale kuulajamängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 22.04 kell 18:00 info@kinosaade.ee)

"Kinoveebi Jututoa" 107. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud ("Them", "Undone", "The Nevers", "Seaspiracy" jpm.)

Sisukord:

0:00 Kuulajate kommentaarid

10:25 11. kuulajate mängul võitjaid polnud.

15:49 Kuulajate mäng #12 "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika?" (Vasta kõik õigesti ja võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks 22.04 kell 18:00: info@kinosaade.ee)

37:17 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (Them, Nobody, Nazha Reborn, Seaspiracy, Paradise PD, Numb3rs)

1:37:55 HBO uus seriaal "Enneolematud" ("The Nevers").

01:55:03 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud? (The Way of the Househusband, Kim`s Convenience, Varjud (Umbre), Undone, The Current War, Two Distant Strangers)

2:31:53 Filmiuudised meilt ja mujalt

- HBO seriaal "The Last of Us" põhinäitlejad on välja valitud.

- Amazoni "Sõrmuste isanda" seriaal maksab pea 500 miljonit dollarit.

