Ooperilaulja Reigo Tamm: kui ikka Priit Võigemast tuleb stseenis vastu, siis tõmbab hääle värisema ja jala all tudisema küll

Väikesest Tapa linnast pärit Reigo suureks unistuseks oli saada näitlejaks. Pärast gümnaasiumi lõpetamist sai ta sisse lavakunstikooli 25. lendu, kus tema kursusekaaslasteks olid vennad Piusid ja Kalmetid, Piret Krumm, Pääru Oja jpt. “Põnev ja väga raske oli kogu see õppeperiood. Esimese õppeaasta lõpus aga varises minu maailm kokku, sest mul nii-öelda viisakalt paluti koolist lahkuda,” tõdeb Reigo. Küll aga soovitati noormehel minna õppima ooperilaulu. “Ma ütlen ausalt, et ega see ooperimaailm ei tundunud mulle alguses huvitav, eriti olukorras, kus kõik mu unistused olid ju kokku kukkunud. Midagi muud mul ka laual ei olnud, seega võtsin pakkumise vastu ja liikusin edasi lauluosakonda,” räägib Reigo. Pärast seda hakkas kõik vaikselt lahenema ning pilvepiirilt paistsid mehe jaoks esimesed päikesekiired. “Kuskil poole aasta pärast muutus ooperimuusika minu jaoks loogiliseks. Selles mõttes on huvitav tagantjärgi vaadata, et elu käib üles-alla nagu Ameerika mäed. Ühel hetkel arvad, et oled nagu kuhugi sohu vajunud, teisel hetkel saad aru, et tegelikult oli see täiesti suurepärane ja mulle ideaalne variant,” selgitab Reigo.