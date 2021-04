Telia soovitused käesolevaks nädalaks: avanevad kloostriuksed, nutitelefonid ja pangaseifid

"Pane vanaema külmikusse" ("Put Grandma in the Freezer", 2018)

Must komöödia. Kaunis itaallanna Claudia elatub ja peab ka oma väikest kunsti restaureerimisega tegelevat ettevõtet üleval vanaema pensionist. Kui vanaema sureb, nuputab Claudia koos oma sõpradega välja petuskeemi. Ta peidab laiba sügavkülma, et mitte oma sissetulekut kaotada ja pankrotti minna. Asja saadetakse uurima kohmakavõitu finantsinspektor Simone, kes Claudiasse armub.

"Emoji film" ("The Emoji Movie", 2017)

Animaseiklus. Film räägib salajasest elust, mis on peidus meie nutitelefonide sees. Seal elavad Textopolise linnas emojid, mida me oma telefonides igapäevaselt kasutame. Kõikidel emojidel on Textopolises vaid üks näoilme, välja arvatud Gene'il, kelle nägu pidevalt muutub. Ta tahab olla tavaline nagu teised linna elanikud. Kuna Gene'i maailma ootab ees kustutamine, peab ta asuma seikluslikule teekonnale läbi telefoni äppide, et tulevikku muuta ja oma maailm päästa! Filmi tegelased räägivad eesti keeles, neile andsid oma hääle Rasmus Kaljujärv, Indrek Ojari, Mirtel Pohla, Evelin Võigemast, Lauri Saatpalu jt.