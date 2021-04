Ellujäämisinstruktor looduses ellujäämissaadete tegijatest: tegemist pole kindlasti mitte laadatoladega

Suurimad muutused on inimestes. Põlvkonnad on vahetunud ja ühes nendega ka mõtteviis. Viimase paari aastakümnega olen täheldanud, et enamus meie inimesi on muutunud halvas tähenduses rohkem eurooplaseks, abituks ja sõltuvaks. Samas on viimasel ajal, viimasel kümnendil järsult kasvanud huvi looduse, loomulikkuse, juurte ning Loodu vastu. Eks seda põhjustab ühelt poolt enese võimetuse mõistmine, teisalt ülemäärane linnastumine (ka maal!) koos tehnoloogiasõltuvusega ning kolmandast küljest üleilmne suundumus loomulikkuse poole.

Jah, mind on millegipärast tõepoolest austatud sellega, et aja vältel on mainekad eriüksused ja kuulsad väeliigid end koolitama palganud. Usun, et selle põhjus on muus kui seikluskogemuses, mida mul kuigi palju pole. Euroopas on sadu inimesi, kes kõikides kliimavöötmetes oma elu kaalule pannud. Mina nende hulka ei kuulu. Ei ole ma ei kõrbes ega vihmametsas „ellu jäämas“ käinud. Mind köidavad pigem jahedamad kohad ja üsna suur väljakutse on toime tulla Kaug-Põhja tundras. Seal on loodus väga ahas, vahendid napid ja ilm aastaringselt sant. Mulle need raskused meeldivad ja ihkan alati sinna tagasi. Ka siis kui pole sealt veel äragi tulnud.

Kui Te nüüd ootate, et ma kirjeldaksin nuga hambus lõkke tegemist, siis paraku pole see olulisim. Jah, soojus on meie laiusel elades inimkeha tähtsaim alusvajadus ilma milleta võime juba 15 pügalase õhusooja juures halbade olude kokkulangemisel paari päevaga hinge heita. Kuid see, mida arendame oma kursustel eelkõige on veelgi olulisem — see on raamist välja tulek. Ühiskond surub meile peale kitsas torus silmaklappidega liikumist. See on kujundanud inimese liigina äärmiselt haavatavaks ning nõrgaks. Piltlikult öeldes usume, et kalakonserv on toit ja käimlapaagis asub reovesi ja kilekott on kandevahend. Kuid ainuüksi ühest karbist tuunikalast õlis ja käputäiest vetsupaberist piisab, et teha pool tundi põlev pliit vee kuumutamiseks, kusjuures ka kala ise läheb maitsvalt soojaks. Või et voolukatkestuse korral on meil igas käimlas pangetäis puhast joogivett ja prügikotist saab teha nii keedunõu, vihmakeebi, tugeva nööri kui ka palju muud. Raamis mõtlemine toimib ühiskonda edendavalt vaid laboritingimustes.