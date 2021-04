OTSEBLOGI JA FOTOD | 93. korda jagatakse Oscareid! Osaliselt Eestis filmitud "Tenet" sai kuldmehikese parimate eriefektide eest

Parim stsenaarium: Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

Parim rahvusvaheline film: “Another Round”

Parim meeskõrvalosatäitja: Daniel Kaluuya “Judas and the Black Messiah”

Parim grimm: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, Jamika Wilson "Ma Rainey's Black Bottom"

Parim kosüümidisain: Ann Roth "Ma Rainey's Black Bottom"

Parim režissöör: Chloé Zhao "Nomadland"

Parim heli: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Corteś, Phillip Bladh "Sound of Metal"

Parim lühifilm: "Two Distant Strangers"

Parim animeeritud lühifilm: "If Anything Happens I Love You"

Parim animeeritud film: "Soul"

Parim lühidokumentaalfilm: "Colette"

Parim dokumentaalfilm: "My Octopus Teacher"

Parimad eriefektid: "Tenet"

Parim naiskõrvalosatäitja: Yuh-Jung Youn ("Minari")

Parim kunstnikutöö: Donald Graham Burt, Jan Pascale "Mank"

Parim operaatoritöö: Erik Messerschmidt "Mank"

Parim montaaž: Mikkel E. G Nielsen "Sound of Metal"

Jean Hersholdi humanitaarauhind: Tyler Perry

Parim muusika: "Soul"

Parim laul: "Fight for You" ("Judas and the Black Messiah")