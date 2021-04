"How I Met Your Mother" saab järje, peaosas Hilary Duff

Tulevikus räägib Sophie (Hilary Duff) oma pojale lugu, kuidas ta tema isaga kohtus. Lugu viib vaatajad 2021. aastasse, kus Sophie ja tema lähedased sõbrad katsuvad selgusele jõuda, kes nad on ja mida nad elult soovivad, läbi erinevate kohtingurakenduste üritatakse lõpmatute variantide seast seda üht ja õiget leida.

Veel pole teada, kuidas järg sisult "How I Met Your Motheri" seriaalile sarnaneb, kuid põgus kirjeldus juba ütleb, et tõenäoliselt päris palju.

Sarja kirjutajateks ja tegevprodutsentideks on seriaali "Love, Victor" kaasloojad Isaac Aptaker ja Elizabeth Berger. Ka "How I Met Your Motheri" loojad Carter Bays ja Craig Thomas on tegevprodutsentidena järjega seotud.

"Ma olen ääretult õnnelik, et saan mängida erinevaid imelisi rolle. Ootan Sophie mängimist väga," ütles Duff ja lisas, et on suur "How I Met Your Motheri" fänn ja tal on au, et teda sellesse rolli usaldatakse.

See pole aga esimene kord, kui antud seriaalile järge planeeritakse. Nimelt tellis CBS "How I Met Your Dad" pilootosa, kus üheks näitlejaks oli Greta Gerwig ja jutustajarollis Meg Ryan. Projekti ei võetud siiski lõpuks töösse, küll aga saab vaadata avaldatud treilerit: