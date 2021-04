OSCARID 2021 | Suur ennustus! Kes võidavad, kes võivad võita ja kes peaksid võitma?

Võidab: Daniel Kaluuya "Judas and the Black Messiah" Võib võita: Sacha Baron Cohen "The Trial of the Chicago 7" Peaks võitma: Paul Raci "Sound of Metal" Oleks pidanud nominatsiooni saama: Eli Goree "One Night in Miami"

Võidab: Chloé Zhao "Nomadland" Võib võita: Thomas Vinterberg "Another Round" Peaks võitma: Chloé Zhao "Nomadland" Oleks pidanud nominatsiooni saama: Shaka King "Judas and the Black Messiah"

Võidab: "Nomadland" Võib võita: "The Trial of the Chicago 7" Peaks võitma: "Nomadland" Oleks pidanud nominatsiooni saama: "Onward"

"Nomadland" on üks tugevaimaid filme, mis 20 aasta jooksul Oscari nominatsioonide seas on.

Võidab: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Phillip Bladh "Sound of Metal" Võib võita: Ren Klyce, Coya Elliott and David Parker "Soul" Peaks võitma: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Phillip Bladh "Sound of Metal" Oleks pidanud nominatsiooni saama: Paul “Salty” Brincat, Will Files, P.K. Hooker "The Invisible Man"

Võidab: Mikkel E.G. Nielsen "Sound of Metal" Võib võita: "The Trial of the Chicago 7" Peaks võitma: "The Trial of the Chicago 7" Oleks pidanud nominatsiooni saama: Andrew Dickler, Matt Friedman "Palm Springs"

Ann Rothist võib saada kõige vanem naine, kes on Oscari võitnud. Ta on 89-aastane.

Tundub, et Pixari "Soulil" on võit taskus.

Võidab: Christopher Hampton, Florian Zeller "The Father" Võib võita : Chloé Zhao "Nomadland" Peaks võitma: Chloé Zhao "Nomadland" Oleks pidanud nominatsiooni saama: Charlie Kaufman "I’m Thinking of Ending Things"

Võidab: Emerald Fennell "Promising Young Woman" Võib võita: Aaron Sorkin "The Trial of the Chicago 7" Peaks võitma: Lee Isaac Chung "Minari" Oleks pidanud nominatsiooni saama: Radha Blank "The Forty-Year-Old Version"

Parimad eriefektid

Midagi rõõmustavat ka eestlastele!

Võidab: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Santiago Colomo Martinez "Tenet"

Võib võita: "Mulan"

Peaks võitma: "The Midnight Sky"

Oleks pidanud nominatsiooni saama: Ryan Laney, Maxwell Anderson, Johnny Han, Piers Dennis "Welcome to Chechnya"

Parim heli

Võidab: "Soul"

Võib võita: "Minari"

Peaks võitma: "Mank"

Oleks pidanud nominatsiooni saama: "The Midnight Sky"

Parim originaallaul

Võidab: Leslie Odom Jr., Sam Ashworth "Speak Now" filmist "One Night in Miami"

Võib võita: "Húsavík" filmist "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"

Peaks võitma: "Io Si (Seen)" filmist "The Life Ahead"

Oleks pidanud nominatsiooni saama: Annie Mumolo, Kristen Wiig "Edgar's Prayer" filmist "Barb & Star Go to Vista Del Mar"

Parim dokumentaalfilm

Võidab: Pippa Ehrlich, James Reed "My Octopus Teacher"

Võib võita: "Collective"

Peaks võitma: "The Mole Agent"

Oleks pidanud nominatsiooni saama: "The Way I See It"

Parim võõrkeelne film

Võidab: "Another Round"

Võib võita: "Quo Vadis, Aida"

Peaks võimta: "Quo Vadis, Aida"

Oleks pidanud nominatsiooni saama: Taiwani film "A Sun"

Parim lühianimatsioon

Võidab: Erick Oh "Opera"

Võib võita: "If Anything Happens I Love You"

Peaks võitma: "If Anything Happens I Love You"

Oleks pidanud nominatsiooni saama: "Out"

Parim lühidokk

Võidab: "A Concerto Is a Conversation"

Võib võita: "Colette"

Peaks võitma: "A Concerto Is a Conversation"

Oleks pidanud nominatsiooni saama: "The Speed Cubers"

Parim lühifilm

Võidab: "Two Distant Strangers"

Võib võita: "Feeling Through"

Peaks võitma: "Two Distant Strangers"

Oleks pidanud nominatsiooni saama: "The Human Voice"

Ameerika filmiauhindade ülekanne Hollywoodist algab 25. aprilli hilisööl, kell 1:30, suurejoonelise eel-show’ga ning jätkub kell 3:00 auhinnagala otseülekandega ja seda kõike kajastab Delfi Kinoveeb Oscari-ööl ka otseblogis!