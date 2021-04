VAATA VÕIDUFILME | Vanglateenistus korraldas noorte seas filmikonkursi, enim kõnetas diilerluse teema

Zürii kommentaar: “Filmis oli huvitav jälgida, kuidas südamesõber käitub, kui saab teada, et tema kallim tegutseb diilerina. Tüdruk oli sirge seljaga, mõistis sellised teod hukka ja jättis poisi maha. Kas oleks saanud veel midagi teha? Ilmselt küll, aga siin on vaatajal endal võimalik edasi mõelda. Peategelase hea näitlejatöö ei jätnud kedagi erapooletuks!”

Zürii kommentaar: “Film vennast, kes on diiler, on mõtlemapanev. Tegemist on filmiga, kus on näidatud parajat julgustükki — julgust astuda välja oma venna vastu ja kutsuda talle politsei. Poiss hoidis ära võimalikud uued kuriteod ja rikutud elud. Lubadeta sõit pole muidugi korrektne, seda tasub mainida.”

Zürii kommentaar: “Film on terviklik, kvaliteetne, usutav ja köitev jutustus, kus sõprade seltsis ei panda algul tähelegi, et välise käitumise taga võivad olla kõlbmatud stimulaatorid. Hiljem ei tundu see enam oluline, ent tagajärg on rikutud elu, vahel isegi surm. Mis nende valikute mõte oli, keegi ei tahtnud ju paha… aga teol on tagajärjed, mis ei pruugi meeldida.