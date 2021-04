Varsti tulekul | Murrangulises teleseriaalis "Kes tappis Otto Mülleri?" teevad kaasa Eesti tippnäitlejad

Viaplay originaalsari „Kes tappis Otto Mülleri?“ räägib kuulsast ärimehest ning endisest Nõukogude Liidu maadlusstaarist, kes leitakse oma 65. sünnipäeval kodumõisas mõrvatuna. Uurijad intervjueerivad kaheksat pereliiget ning päevavalguse ette tuuakse salapärased tõeterad edukast ja võimsast mehest, kes tappis kunagi hundi oma paljaste kätega. Kõigil on Otto Müllerist oma lugu rääkida – kõigil on mõrvamotiiv.

NENT Group’i sisujuht Filippa Wallestam ütles, et see murranguline teleseriaal on täpne näide Viaplay jutustamisviisi ambitsioonidest Eestis. „Tuues kokku parimad kohalikud talendid, et nad räägiksid kõige asjakohasemaid lugusid – meie tahame aidata viia Eesti sisu uuele tasemele. „Kes tappis Otto Mülleri?“ annab nutika, keeruka ning väga eestiliku pöörde klassikalise krimiseriaali formaati, mis on tõestanud ennast vaatajat naelutavana igal pool maailmas,“ tõdes Wallestam.