Elisa filmisoovitused nädalavahetuseks: narkomemm, esimene armastus ja ülistus emadusele

Krimikomöödias „Narkomemm“ on peategelaseks politseis tõlgina töötav Patience Portefeux (bravuurikas Isabelle Huppert) — hall hiireke, kelle peamiseks tööülesandeks on narkokuritegude osakonnas araabiakeelsete telefonikõnede pealtkuulamine. Palk on küll väike, aga töö tahab tegemist, pealegi on boss sümpaatne. Ühel päeval selgub järjekordset afääri uurides, et narkokaubitsejate hulgas on naise haige ema põetaja poeg. Noormeest kaitstes satub Patience ärikate võrgustikku ja talle kukub sülle suur laadung meelemürki. Kaubast lahti saamiseks hakkab Patience kehastama šikki ärinaist, narkomemme, kes tunneb peensusteni narkokaubanduse maailma ja on politseist alati sammukese ees.

Esimese armastuse võimsad tunded tabavad Millat kõige ebasobivamal ajal. Milla on ravimatult haige, aga tema armastatu Moses on tagasihoidliku kaliibriga narkoärikas. Tüdruku vanemad on armsa lapse õnne heaks valmis kõrvale heitma korraliku kasvatuse põhimõtted, et Milla saaks ülepeakaela sukelduda armastusse. Komöödia ja tragöödia vahel balansseerivas filmis „Piimahambad“ rikutakse kõiki reegleid, viskutakse tunnetekeerisesse, mille kauneimad hetked kestavad kauem kui elu ise. Filmi peaosas on Austraalia näitlejanna Eliza Scanlen, kes hiljuti säras “Väikestes naistes”, kaasa teevad Tähesõdade ja Marveli filmidest tuntud Ben Mendelsohn ning mullu Veneetsia filmifestivalil parima noore näitleja auhinnaga pärjatud Toby Wallace.

Ambitsioonikas ja suurejooneline lugu „Tume torn“ ühelt maailma hinnatumailt autorilt (Stephen King) on nüüd meie videolaenutuses. Viimane laskur Roland Deschain on igaveses võitluses Walter O’Dim’iga, tuntud ka kui mees mustas, et takistada tal universumit koos hoidva tumeda torni kukutamist. Kui kogu maailma saatus on kaalul, põrkuvad hea ja kuri võimsas lahingus, sest ainult Roland saab torni Walter O’Dimi eest kaitsta. Peaosas Idris Elba.